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Комітет нацбезпеки щодня розглядає близько 300 правок до законопроєкту про мобілізацію

13 березня 2024, 13:40

Комітет нацбезпеки щодня розглядає близько 300 правок до законопроєкту про мобілізацію

Комітет національної безпеки, оборони та розвідки щодня розглядає близько 300 правок до законопроєкту про мобілізацію, написав Telegram-канал ВРУ.

«Депутатам, які подали свої правки й наполягають на них, була надана можливість приходити на засідання Комітету й відстоювати їх. Водночас Комітет відхилив усі пропозиції щодо тимчасових обмежень для "ухилянтів", а залишив тільки норму стосовно обмеження керування транспортним засобом», — заявив член Комітету Олександр Федієнко.

Політик зазначив, що сам закон вибудовується відповідно до норм права, як рамковий механізм, а спосіб виконання вже визначатимуть підзаконні документи.

За його словами, чинне законодавство не заважає територіальним центрам комплектації формувати мобілізаційний потенціал, але законопроєкт про мобілізацію, що зараз напрацьовується, насамперед має дати мотивацію, а також удосконалити роботу ТЦК.

Нагадаємо, 7 лютого Верховна рада схвалила у першому читанні законопроєкт про посилення мобілізації.

Раніше, 12 березня, на засіданні комітету з нацбезпеки під час розгляду правок до законопроєкту про мобілізацію проголосували за виключення заморожування рахунків ухилянтам, банківських карток, обмежень щодо виїзду за кордон.

Раніше Верховна Рада мала намір проголосувати у другому читанні за законопроєкт про мобілізацію. Нардепи подавали правки до 21 лютого.

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Мобілізація ТЦК Законопроєкт №10449 правки

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