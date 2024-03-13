Комітет нацбезпеки щодня розглядає близько 300 правок до законопроєкту про мобілізацію

Комітет національної безпеки, оборони та розвідки щодня розглядає близько 300 правок до законопроєкту про мобілізацію, написав Telegram-канал ВРУ.



«Депутатам, які подали свої правки й наполягають на них, була надана можливість приходити на засідання Комітету й відстоювати їх. Водночас Комітет відхилив усі пропозиції щодо тимчасових обмежень для "ухилянтів", а залишив тільки норму стосовно обмеження керування транспортним засобом», — заявив член Комітету Олександр Федієнко.



Політик зазначив, що сам закон вибудовується відповідно до норм права, як рамковий механізм, а спосіб виконання вже визначатимуть підзаконні документи.



За його словами, чинне законодавство не заважає територіальним центрам комплектації формувати мобілізаційний потенціал, але законопроєкт про мобілізацію, що зараз напрацьовується, насамперед має дати мотивацію, а також удосконалити роботу ТЦК.



Нагадаємо, 7 лютого Верховна рада схвалила у першому читанні законопроєкт про посилення мобілізації.



Раніше, 12 березня, на засіданні комітету з нацбезпеки під час розгляду правок до законопроєкту про мобілізацію проголосували за виключення заморожування рахунків ухилянтам, банківських карток, обмежень щодо виїзду за кордон.



Раніше Верховна Рада мала намір проголосувати у другому читанні за законопроєкт про мобілізацію. Нардепи подавали правки до 21 лютого.