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Комитет нацбезопасности ежедневно рассматривает около 300 правок к законопроекту о мобилизации

13 марта 2024, 13:40

Комитет нацбезопасности ежедневно рассматривает около 300 правок к законопроекту о мобилизации

Комитет национальной безопасности, обороны и разведки ежедневно рассматривает около 300 правок к законопроекту о мобилизации, написал Telegram-канал ВРУ.

«Депутатам, подавшим свои правки и настаивающим на них, была предоставлена возможность приходить на заседание Комитета и отстаивать их. В то же время, Комитет отклонил все предложения по временным ограничениям для "уклонистов", а оставил только норму об ограничении управления транспортным средством», — заявил член Комитета Александр Федиенко.

Политик отметил, что сам закон выстраивается в соответствии с нормами права, как рамочный механизм, а способ исполнения уже будут определять подзаконные документы.

По его словам, действующее законодательство не мешает территориальным центрам комплектации формировать мобилизационный потенциал, но нарабатываемый сейчас законопроект о мобилизации прежде всего должен дать мотивацию, а также усовершенствовать работу ТЦК.

Напомним, 7 февраля, Верховная рада одобрила в первом чтении законопроект об усилении мобилизации.

Ранее, 12 марта, на заседании комитета по нацбезопасности при рассмотрении правок к законопроекту о мобилизации проголосовали за исключение замораживание счетов уклонистам, банковских карточек, ограничений по выезду за границу.

Ранее Верховная Рада собиралась проголосовать во втором чтении за законопроект о мобилизации. Нардепы подавали правки до 21 февраля.

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