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На Донеччині за добу чотири райони потрапили під вогонь окупантів: пошкоджено будинки

14 березня 2024, 10:35

На Донеччині за добу чотири райони потрапили під вогонь окупантів: пошкоджено будинки

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Минулої доби, 13 березня, російська армія 15 разів ударила по населених пунктах Донецької області. Внаслідок атак є значні пошкодження. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Ситуація у регіоні така:

Волноваський район. У Максимівці Вугледарської громади поранено людину, зруйновано 3 будинки, ще 7 — пошкоджено.



Покровський район. У Мар'їнській громаді з артилерії обстріляні Красногорівка, Костянтинівка і Георгіївка. У Гострому Курахівської громади пошкоджено господарчу споруду. У Новогродівській громаді під вогнем Птиче і Калинове — без жертв.



Краматорський район. В Іллінівській громаді пошкоджено 2 об'єкти у Романівці, обстріляна територія сільгосппідприємства у Старій Миколаївці.

Бахмутський район. У Часовоярській громаді поранено людину, пошкоджено 5 приватних будинків, 4 багатоповерхівки і адмінбудівлю. У Нью-Йорку пошкоджено 4 будинки, у Сіверську — адмінбудівлю. У Соледарській громаді під обстрілами Роздолівка, Федорівка і Васюківка, у Званівській — Переїзне і Верхньокам'янське.

Раніше ми писали, що окупаційні війська РФ за 13 березня обстріляли населені пункти Донецької області. Внаслідок атак двоє мешканців травмовані.

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