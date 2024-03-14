Россияне за сутки ранили 2 жителей Донетчины

Оккупационные войска РФ за минувшие сутки, 13 марта, обстреляли населенные пункты Донецкой области. В результате атак двое жителей травмированы. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.



«За 13 марта россияне ранили 2 жителей Донецкой области: в Максимовке и в Часовом Яру», — отметил он.





С начала полномасштабной войны в Донецкой области погибли 1884 человека, еще 4711 – получили ранения. Общее количество жертв россиян в Донецкой области подано без учета Мариуполя и Волновахи.



Ранее мы писали, что российские войска утром 14 марта нанесли удар по Шевченковскому району Харькова ракетой С-300.