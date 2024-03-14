На Донетчине за сутки четыре района попали под огонь оккупантов: повреждены дома

Россияне атаковали Донетчину. Фото: Вадим Филашкин

За прошедшие сутки, 13 марта, российская армия 15 раз ударила по населенным пунктам Донецкой области. В результате атак есть значительные повреждения. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.



Ситуация в регионе следующая:



Волновахский район. В Максимовке Угледарской громады ранен человек, разрушены 3 дома, еще 7 — повреждены.





Покровский район. В Марьинской громаде из артиллерии обстреляны Красногоровка, Константиновка и Георгиевка. В Остром Кураховской громады повреждено хозяйственное сооружение. В Новогродовской громаде под огнем Птичье и Калиново, информация о погибших не поступала.





Краматорский район. В Ильиновской громаде повреждены 2 объекта в Романовке, обстреляна территория сельхозпредприятия в Старой Николаевке.

Бахмутский район. В Часовоярской громаде ранен человек, повреждены 5 частных домов, 4 многоэтажки и админздание. В Нью-Йорке повреждены 4 дома, в Северске — админздание. В Соледарской громаде под обстрелами Раздоловка, Федоровка и Васюковка, в Звановской — Переездное и Верхнекаменское.



Ранее мы писали, что оккупационные войска РФ за 13 марта обстреляли населенные пункты Донецкой области. В результате атак двое жителей травмированы.