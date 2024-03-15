Внаслідок нічного обстрілу Донецька загинули троє дітей

Сьогодні вночі, 15 березня, у тимчасово окупованому Донецьку відбувся обстріл. Відомо, що троє неповнолітніх дітей загинули. Про це повідомив так званий голова окупаційної адміністрації міста Олексій Кулемзін.



За його словами, обстріл нібито стався у Петрівському районі.



«Зафіксовано пряме влучення в один з будинків приватного сектору з подальшим займанням. За попередньою інформацією загинуло троє дітей – дівчина 2007 р.н., дівчинка 2021 р.н. та хлопчик 2014 р.н.», — написав він.



Раніше ми писали, що в Донецьку один цивільний поранений через скидання вибухонебезпечного предмета з безпілотника.