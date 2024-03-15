В результате ночного обстрела Донецка погибли трое детей

Сегодня ночью, 15 марта, во временно оккупированном Донецке произошел обстрел. Известно, что трое несовершеннолетних детей погибли. Об этом сообщил так называемый глава оккупационной администрации города Алексей Кулемзин.



По его словам, обстрел якобы произошел в Петровском районе.



«Зафиксировано прямое попадание в один из домов частного сектора с последующим возгоранием. По предварительной информации погибло трое детей — девушка 2007 г.р., девочка 2021 г.р. и мальчик 2014 г.р», — написал он.



Ранее мы писали, что в Донецке один гражданский получил ранения из-за сброса взрывоопасного предмета с беспилотника.