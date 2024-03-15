16 ухилянтів заплатили перевізнику 111 500 доларів, щоб потрапити до Угорщини

Ухилянтів затримано держприкордонслужбою. Фото: ДПСУ

Ухилянтів затримали на кордоні з Угорщиною прикордонники Мукачівського загону, 16 чоловіків заплатили перевізнику 111,5 тисяч доларів США за спробу потрапити до ЄС. Про це повідомила Держприкордонслужба.







Учора ввечері прикордонні наряди відділів «Косино» та «Лужанка» виявили на околиці села Велика Бийгань 12 осіб, які прямували у бік державного кордону. Пізніше за допомогою безпілотника було виявлено ще 5 осіб.



16 із затриманих чоловіків мали намір незаконно потрапити до Угорщини. Усі вони є мешканцями дев'яти різних областей України, а саме: Дніпропетровської, Івано-Франківської, Донецької, Луганської, Київської, Чернігівської, Запорізької, Закарпатської та Львівської.



Супроводжував ухилянтів 27-річний місцевий житель, який разом із п'ятьма своїми «клієнтами» намагався втекти від прикордонників.



«Загалом усі 16 чоловіків сплатили перевізнику 111,5 тисяч доларів США», — повідомили прикордонники.