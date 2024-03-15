16 уклонистов заплатили перевозчику 111 500 долларов, чтобы попасть в Венгрию

Уклонисты задержаны госпогранслужбой. Фото: ГПСУ

Уклонистов задержали на границе с Венгрией пограничники Мукачевского отряда, 16 мужчин заплатили перевозчику 111,5 тысячи долларов США за попытку попасть в ЕС. Об этом сообщила Госпогранслужба.







Вчера вечером, пограничные наряды отделов «Косино» и «Лужанка» обнаружили на окраине села Великая Быйгань 12 человек, направлявшихся в сторону государственной границы. Позже, с помощью беспилотника, было обнаружено еще 5 человек.



16 из задержанных мужчин намеревались незаконно попасть в Венгрию. Все они являются жителями девяти разных областей Украины, а именно: Днепропетровской, Ивано-Франковской, Донецкой, Луганской, Киевской, Черниговской, Запорожской, Закарпатской и Львовской.



Сопровождал уклонистов 27-летний местный житель, который вместе с пятью своими «клиентами» пытался скрыться от пограничников.



«В общей сложности все 16 мужчин уплатили перевозчику 111,5 тысячи долларов США», — сообщили пограничники.