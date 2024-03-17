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Російські добровольці заявили про захоплення селища у Бєлгородській області

Оновлено
17 березня 2024, 10:59

Російські добровольці заявили про захоплення селища у Бєлгородській області

Російські добровольці заявили, що зайшли до ще одного населеного пункту Білгородської області. Фото: Сибірський батальйон Російські добровольці заявили, що зайшли до ще одного населеного пункту Білгородської області. Фото: Сибірський батальйон

Російські добровольці заявили, що зайшли до населеного пункту Горьковський Бєлгородської області. Крім того, захопили будівлю місцевої адміністрації. Про це повідомили у пресслужбі Сибірського батальйону.

«Підрозділи російських визвольних сил разом із добровольцями Чеченської республіки Ічкерія зайшли до населеного пункту Горьковський на території РФ та захопили будівлю місцевої адміністрації», — йдеться у повідомленні.

Якихось незалежних підтверджень цієї інформації наразі немає.

Раніше ми писали, що вночі 12 березня Легіон «Свобода Росії», «Російський добровольчий корпус» та Сибірський батальйон почали спільну операцію у Курській та Білгородській областях РФ.

Також 13 березня Легіон «Свобода Росії» заявив про часткове взяття під контроль селища Тьоткіно Курської області.

Добровольці звернулися до мешканців Білгородської та Курської областей із закликом негайно евакуюватися.

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