«Білі янголи» евакуювали семеро людей із Желанного під ударами ракет та авіації РФ

Евакуація семи людей з Желанного. Фото: кадр із відео

«Білі янголи» Авдіївки вивезли семеро людей із населеного пункту Желанне під ударами російських ракет та авіації. Про це повідомило керівництво поліції Донецької області.







Співробітники підрозділу «Білі янголи» евакуювали дві родини із селища Желанне, в яких перебували маломобільні жінки.



Також врятували чоловіка похилого віку, чий будинок потрапив під обстріл російських окупаційних військ.



Раніше поліцейські вивезли з Торецької громади ще одну родину – хлопчика з інвалідністю, його батька та бабусю.