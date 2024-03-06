«Белые Ангелы» эвакуировали из Торецкой громады семью ребенка с инвалидностью

Эвакуация семьи ребенка-инвалида в Торецкой громаде. Фото: Нацполиция

Полицейские вывезли из Торецкой громады еще одну семью — мальчика с инвалидностью, его отца и бабушку, сообщает полиция Донецкой области.







Эта семья жила в селе Дружба и была последней, кто оставался на разрушенной русскими улице в двух километрах от фронта.



Согласно правоохранителям Донецкой области, в селе Дружба обстрелы не прекращаются ни на минуту, а российская авиация разрушает все вокруг.



На улице, где проживала семья ребенка с инвалидностью, не осталось ни одного уцелевшего дома, все местные жители уехали.

Животные последние, кто остался в разрушенном населенном пункте. Фото: Нацполиция

«Дальше с помощью волонтеров спасенные люди отправятся в Киев. Пока остается еще эвакуировать из Торецкой общины 16 детей», — объяснили полицейские.



Напомним, из Селидовской общины Донбасса эвакуировали в Закарпатскую область еще 29 гражданских, среди которых 15 детей.