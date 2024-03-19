Росіяни за добу 10 разів обстріляли Донеччину: пошкоджено будинки та заклад культури

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Минулої доби окупаційні війська РФ обстріляли 10 разів населені пункти Донецької області. Чотири райони регіону потрапили під обстріл, внаслідок атак є жертви та пошкодження. Про це повідомили у пресслужбі Донецької ОВА Вадим Філашкін.



Ситуація у регіоні така:



Волноваський район. У Максимівці Вугледарської громади пошкоджено 8 будинків та заклад культури.

Покровський район. В Очеретиному 1 людина загинула і 1 поранена. У Гродівській громаді обстріляно Прогрес — без жертв. У Селидовому поранено 4 людини, пошкоджено 24 приватні будинки.





Краматорський район. Під вогнем Миколаївка Костянтинівської громади та околиці Лиманської громади.





Бахмутський район. У Часовоярській громаді пошкоджені 4 приватні будинки і 2 багатоповерхівки. У Сіверську в зоні ураження дві вулиціі.



Раніше ми писали, що окупанти цієї ночі атакували приватний сектор міста Селидове із використанням зенітно-ракетного комплексу «С-300». Постраждали четверо цивільних.