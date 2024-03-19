Бєлгород знову потрапив під обстріл, губернатор наказав евакуювати дітей

Бєлгород знову під обстрілом губернатор оголосив про евакуацію дітей. Фото: Baza

Сьогодні вранці Бєлгород знову потрапив під обстріл. Російські ЗМІ повідомляють про щонайменше трьох поранених.

За даними видання Baza, один із постраждалих — 14-річний хлопчик. Під час вибуху йому відірвало кисть. Крім того, постраждали дві жінки — їх доправили до лікарні.

Міноборони РФ стверджує, що в повітрі було знищено 9 снарядів РСЗВ Vampire.

Водночас результати атаки видно на землі: горять автомобілі, пошкоджено будинки.

Як повідомляє Baza, влада Бєлгородської області ухвалила рішення вивезти в інші російські регіони близько 9 тисяч дітей через обстріл з боку України. На цьому наголосив глава регіону В'ячеслав Гладков на засіданні президії генради «Єдиної Росії».

Нагадаємо, у Бєлгороді 17 березня були чутні вибухи, працювала протиповітряна оборона. Відомо про смерть підлітка, також одна людина отримала поранення.