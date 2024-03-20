Армія РФ скинула КАБ на селище Козача Лопань: частина населеного пункту залишилася без електроенергії

Сьогодні, о 3:45, російська армія здійснила обстріл за допомогою КАБ селища Козача Лопань Харківського району. Частина населеного пункту опинилася без електроенергії внаслідок пошкодження лінії електропередачі, йдеться у звіті Харківської ОВА.



За словами голови Харківської військової адміністрації Олега Синєгубова, поранено 56-річного чоловіка, його госпіталізовано до медустанови.



«8:30 обстріл керованою авіаційною бомбою с. Козача Лопань Харківського району. Пошкоджено два приватні житлові будинки, господарчі споруди, автівка», — повідомив Синєгубов про повторний обстріл окупантами.



Нагадаємо, минулої доби, 19 березня, російські окупанти атакували Донецьку область. Відомо, що п'ятеро людей отримали поранення.



Раніше війська РФ обстріляли Синельниківський район Дніпропетровської області. Внаслідок атаки п'ятеро людей постраждали