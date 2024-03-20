Армия РФ сбросила КАБ на поселок Казачья Лопань: часть населенного пункта осталась без электроэнергии

Сегодня, в 3:45, российская армия произвела обстрел с помощью КАБ поселка Казачья Лопань Харьковского района. Часть населенного пункта оказалась без электроэнергии в результате повреждения линии электропередачи, говорится в отчете Харьковской ОВА.



По словам главы Харьковской военной администрации Олега Синегубова, ранен 56-летний мужчина, он госпитализирован в медучреждение.



«8:30 обстрел управляемой авиационной бомбой с. Казачья Лопань Харьковского района. Повреждены два частных жилых дома, хозяйственные постройки, автомобиль», — сообщил Синегубов про повторный обстрел оккупантами.



Напомним, за прошедшие сутки, 19 марта, российские оккупанты атаковали Донецкую область. Известно, что пятеро людей получили ранения.



Ранее войска РФ обстреляли Синельниковский район Днепропетровской области. В результате атаки пятеро людей пострадали