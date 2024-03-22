В окупованому Маріуполі багатоповерхівки «тріщать по швах»: окупанти не реагують на скарги мешканців

У Маріуполі сотні будинків залишаються аварійними. Фото: Маріупольська міськрада

У тимчасово окупованому Маріуполі сотні будинків продовжують залишатися аварійними. Мешканці пишуть скарги до так званої адміністрації, проте спроби марні. Про це повідомили у пресслужбі Маріупольської міської ради.



«Так звані ремонти виявляються лише фікцією та прикриттям для відмивання коштів. Так, мешканці будинку на проспекті Металургів, 221 б'ють на сполох. За їх словами, багатоповерхівка «тріщить по швах, поступово йде фундамент, у несучих стінах йдуть тріщини», — йдеться у повідомленні.



Жителі стверджують, що компанія «Будмоноліт» мала закінчити капітальний ремонт ще у грудні 2023 року, але за фактом він навіть не розпочинався.



«Люді отримують лише «відписки» і залишаються наодинці з проблемами», — резюмували у відомстві.



Раніше ми писали, що російські будівельники демонтують руїни будівлі Маріупольського драматичного театру. Вони виробляють монтаж і кладуть цеглу, розробляють ґрунт екскаватором.