В оккупированном Мариуполе многоэтажки «трещат по швам»: оккупанты не реагируют на жалобы жителей

В Мариуполе сотни домов продолжают оставаться аварийными. Фото: Мариупольский горсовет

Во временно оккупированном Мариуполе сотни домов продолжают оставаться аварийными. Жители пишут жалобы в так называемую администрацию, однако попытки тщетны. Об этом сообщили в пресс-службе Мариупольского городского совета.



«Так называемые ремонты оказываются лишь фикцией и прикрытием для отмывания средств. Так, жители дома на проспекте Металлургов, 221 бьют тревогу. По их словам, многоэтажка «трещит по швам, постепенно идет фундамент, в несущих стенах идут трещины», — говорится в сообщении.



Жители утверждают, что компания «Будмонолит» должна была закончить капитальный ремонт еще в декабре 2023 года, но по факту он даже не начинался.



«Люли получают только «отписки» и остаются наедине с проблемами», — резюмировали в ведомстве.



Ранее мы писали, что российские строители демонтируют развалины здания Мариупольского драматического театра. Они производят монтаж и кладут кирпич, разрабатывают грунт экскаватором.