Україна постає перед загрозою переходу до оборони, що може призвести до «замороженого конфлікту» вже 2024 року. Про це пише німецьке видання Die Welt.

Автор статті вважає, що така ситуація склалася частково через безвідповідальні дії канцлера Німеччини Олафа Шольца та інших західних політиків. Видання зазначає, що з'являється все більше сигналів про можливе «заморожування конфлікту» в Україні на певний період. Так, лідер парламентської фракції СДПН у Бундестазі Рольф Мютценіх висловив ідею про можливість «заморозки» війни, що викликало широке громадське обурення. Тим не менш, є серйозні докази як за, так і проти тимчасового припинення війни.

Однією із причин для «заморозки» є те, що обидві сторони виступають як раціональні актори. Війна призводить до виснаження ресурсів, і жодна зі сторін не має явної переваги, що робить швидке припинення конфлікту та укладання мирної угоди малоймовірним.

Ще одним аргументом є те, що Україна, ймовірно, виявиться стороною, що програла, але при «заморозці» конфлікту вона може зберегти обличчя і уникнути остаточного визнання поразки.

Москва також може змиритися із «замороженим» конфліктом. Російські збройні сили можуть залишатися в країні, але постачання західної зброї припиняться, і переговори про вступ України до ЄС та НАТО буде припинено. Це може створити певний позитивний стан для Росії.

«Тепер виникає питання: Чи триватиме цей конфлікт роками? Скоріш за все ні. Навпаки, є багато підстав вважати, що його буде заморожено вже цього року», — йдеться у матеріалі.

При цьому видання пише, що шанси України на повернення втрачених територій цього року є нікчемними. Швидше за все, Києву доведеться зосередитись на утриманні поточної лінії фронту. Однак на даний момент не можна зробити певних висновків, і, швидше за все, протягом цього року Україні доведеться зіткнутися з новими атаками з боку Росії, що може призвести до значних територіальних втрат.

Наразі Росія активно намагається прорвати першу лінію оборони України у 18 точках, і вже в середині лютого їм це вдалося під Авдіївкою на Донеччині. Однак друга і третя лінії оборони України набагато слабші за першу, що збільшує ризик прориву російських військ углиб країни до річки Дніпро, зазначає Welt.

Україні не вистачає боєприпасів та зброї, що робить її становище ще більш уразливим. На думку військового експерта Карло Масала, на Україну чекає «дуже критична фаза» до вересня. Москва, ймовірно, мобілізує від 240 тисяч до 768 тисяч солдатів у найближчі місяці, тоді як українські військові зазнають серйозних труднощів із особовим складом.

Середній вік військовослужбовців ЗСУ становить 43 роки і вони стикаються з величезним дефіцитом артилерійських боєприпасів, засобів радіоелектронної боротьби, бойової техніки та іншого спорядження. Ситуація для Києва стає все більш напруженою, незважаючи на деякі тимчасові успіхи.

Військові експерти з різних країн очікують, що війна схилиться на користь Москви вже влітку, якщо Захід не надасть Україні значної допомоги найближчим часом.

«Президент України Володимир Зеленський нещодавно заявив, що Захід надав лише 30 відсотків обіцяного обладнання. Незважаючи на благаючі заклики Києва, є всі підстави вважати, що ситуація не зміниться», — додають журналісти.

Видання передбачає, що допомога зброєю з боку США буде різко скорочена, незалежно від результатів виборів. Європа ж не вистачає сил і політичної волі, щоб самостійно надати необхідну допомогу зброєю.

«Захід повністю недооцінив військовий потенціал Росії та її глобальні альянси. Москва має достатньо ресурсів і глобальної підтримки, щоб продовжувати нинішню війну ще кілька років», — зазначає видання.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що німецький канцлер Олаф Шольц хоче змусити Київ піти на переговори з Москвою, оскільки «все зайшло надто далеко». Таким чином, політик продовжує відмовлятися постачати Україні далекобійні ракети Taurus.