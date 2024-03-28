Внаслідок обстрілу Миколаєва зросла кількість постраждалих

Кількість постраждалих внаслідок вчорашнього ракетного удару по Миколаєву досягла 12 людей. Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.



Імовірно, росіяни вдарили по місту балістичною ракетою «Іскандер-М».



«Сталося загоряння на території об'єкту промислової інфраструктури, яке було оперативно ліквідовано пожежниками. Поранення отримали дванадцять осіб, чотирьом із них медична допомога надана амбулаторно», — написав глава регіону.



За словами Кіма, незначні пошкодження зазнали шість багатоквартирних будинків.



Раніше ми писали, що російські війська вдень 27 березня атакували Миколаїв. Станом на 16:56 було відомо про 8 поранених.