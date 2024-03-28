На окупованій Луганщині інвестори з РФ готують шахти до ліквідації, — Лисогор

На тимчасово окупованих територіях Луганської області відбуватиметься ліквідація шахт. Це ініціювали інвестори з РФ. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.



«Інвестори з Росії, яким окупаційна влада так званої «ЛНР» за відсутності торгів передає вугледобувні підприємства, готує їх до ліквідації», — зазначив він.



За інформацією Лисогора, інвестори нібито гарантують гірникам робочі місця та одночасно переводять їх у головне управління реструктуризації шахт. Проте фонд оплати праці для таких працівників ще не затверджено.



Раніше ми писали, що голова угрупування «ЛНР» Леонід Пасічник розповів про складну ситуацію у вугільній галузі на окупованій РФ Луганській області, яка посилилася після тотальної мобілізації чоловіків на фронт у 2022 році.