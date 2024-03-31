Путін підписав указ про весняний призов до армії РФ: планують набрати 150 тисяч людей

Президент РФ Володимир Путін підписав наказ про весняний призов до російської армії, який розпочнеться з понеділка, 1 квітня. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства оборони.



В оборонному відомстві зазначили, що призов триватиме до 15 липня.



В указі йдеться, що набрати мають 150 000 осіб, у яких немає права на відстрочку або звільнення. Термін служби становитиме 12 місяців.



За новими правилами, які набули чинності з 1 січня 2024 року, на призов підлягають громадяни від 18 до 30 років. Раніше призову підлягали люди віком до 27 років.



Зазначимо, що в РФ очікується нова хвиля примусової мобілізації. Зокрема, відправити на війну проти України хочуть українців, які мешкають у РФ та на окупованих територіях.