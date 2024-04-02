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Атаки українських БПЛА на енергооб'єкти в Росії заздалегідь узгоджують із союзниками, — CNN

02 квітня 2024, 11:49

Атаки українських БПЛА на енергооб'єкти в Росії заздалегідь узгоджують із союзниками, — CNN

Україна разом із союзниками опрацьовує плани польотів безпілотників, що атакують енергооб'єкти в Росії. Про це з посиланням на джерела повідомляє американський телеканал CNN.

«Апарати дотримуються плану польоту, щоб ми могли вражати цілі з точністю до декількох метрів», — заявило джерело телеканалу. Також, за його словами, такі дрони тепер оснащені базовим штучним інтелектом.

За даними джерела, українські безпілотники успішно досягають Москви, Рязані та інших великих міст Росії, де розташовані важливі нафтопереробні заводи країни-окупанта. Російська система ППО зазнає труднощів у перехопленні БПЛА, що призводить до збільшення успішних атак ЗСУ.

Журналісти зазначили, що українські бійці завдають серйозного удару по масштабній російській нафтовій та газовій промисловості. Попри заборони на імпорт та обмеження цін із боку Заходу ця промисловість залишається головним джерелом доходу для воєнної економіки Москви.

Атаки стали здійсненні завдяки застосуванню безпілотних апаратів з розширеним радіусом дії та покращеними функціональними можливостями. Деякі з них навіть почали інтегрувати базову модель штучного інтелекту для забезпечення навігації та запобігання перешкодам, зазначають у джерелі.

«Точність під час глушіння забезпечується завдяки задіюванню штучного інтелекту. Кожен БПЛА має термінальний комп'ютер із супутниковими даними та даними про місцевість. Польоти узгоджені наперед з нашими союзниками, і дрони дотримуються плану польоту, щоб ми могли вражати цілі з метровою точністю», — йдеться у повідомленні.

Завдяки датчикам дрон досягає високої точністі. Він оснащений "машинним зором", що є формою штучного інтелекту. Дрон навчений визначати географічні об'єкти та цілі, до яких він спрямовується. Він здатен визначити своє місце розташування навіть без зв'язку з супутниками.

Колишній британський військовий офіцер та експерт із боротьби з дронами та зі штучного інтелекту Кріс Лінкольн-Джонс зазначив, що рівень "інтелекту" дронів, як і раніше, залишається дуже низьким.

«Такого рівня автономності ще не було в дронах, але ми досі перебуваємо на ранніх стадіях потенціалу цієї технології», — сказав він.

За даними видання, Україна успішно розвиває сферу виробництва безпілотних літальних апаратів, що приносить їй технологічну перевагу навіть у порівнянні з Росією, яка має значний людський ресурс і краще промислове обладнання.

Декілька експертів, з якими зв'язався канал CNN, зазначили, що удари, завдані Україною, були спрямовані не на склади палива, а на дистиляційні установки, де сира нафта зазнає переробки на паливо та інші похідні продукти.

У статті також наголошується, що американські чиновники висловлюють побоювання щодо ударів по російських нафтогазових об'єктах. Вони попереджають, що такі дії можуть призвести до масштабної енергетичної кризи.

Нагадаємо, рано вранці 2 квітня один із БПЛА атакував нафтопереробний завод «Танеко» у Нижньокамську (Татарстан).

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