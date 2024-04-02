Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

Атаки украинских БПЛА на энергообъекты в России заранее согласовывают с союзниками — CNN

02 апреля 2024, 11:49

Атаки украинских БПЛА на энергообъекты в России заранее согласовывают с союзниками — CNN

Украина вместе с союзниками прорабатывает планы полетов беспилотников, атакующих энергообъекты в России. Об этом, со ссылкой на источников, сообщает американский телеканал CNN.

«Аппараты следуют плану полета, чтобы мы могли поражать цели с точностью до нескольких метров», — заявил источник телеканала. Также, по его словам, подобные дроны теперь оснащены базовым искусственным интеллектом.

По данным источника, украинские беспилотники успешно достигают Москвы, Рязани и других крупных городов России, где расположены важные нефтеперерабатывающие заводы страны-оккупанта. Российская система ПВО испытывает затруднения в их пресечении, что приводит к увеличению успешных атак ВСУ.

Журналисты отметили, что украинские бойцы наносят серьезный удар по масштабной российской нефтяной и газовой промышленности. Несмотря на запреты на импорт и ограничения цен со стороны Запада, эта промышленность остается главным источником дохода для военной экономики Москвы.

Атаки стали осуществимы благодаря использованию беспилотных аппаратов с расширенным радиусом действия и улучшенными функциональными возможностями. Некоторые из них даже начали интегрировать базовую модель искусственного интеллекта для обеспечения навигации и избегания препятствий, отмечают в источнике.

«Точность во время глушения обеспечивается благодаря использованию искусственного интеллекта. Каждый БПЛА имеет терминальный компьютер со спутниковыми данными и данными о местности. Полеты согласованы заранее с нашими союзниками, и дроны придерживаются плана полета, чтобы мы могли поражать цели с метровой точностью», — говорится в сообщении.

Благодаря датчикам дрона достигается высокая точность. Он оснащен "машинным зрением", что является формой искусственного интеллекта. Дрон обучен определять географические объекты и цели, к которым он направляется. Он способен определить свое местоположение даже без связи со спутниками.

Бывший британский военный офицер и эксперт по борьбе с дронами и искусственного интеллекта Крис Линкольн-Джонс отметил, что уровень "интеллекта" дронов по-прежнему остается очень низким.

«Такого уровня автономности еще не было в дронах раньше, но мы все еще находимся на ранних стадиях потенциала этой технологии», — сказал он CNN.

По данным издания, Украина успешно развивает сферу производства беспилотных летательных аппаратов, что приносит ей технологическое превосходство даже в сравнении с Россией, обладающей значительным человеческим ресурсом и лучшим промышленным оборудованием.

Несколько экспертов, с которыми связался канал CNN, отметили, что удары, нанесенные Украиной, были направлены не на склады топлива, а на дистилляционные установки, где сырая нефть подвергается переработке в топливо и другие производные продукты.

В статье также отмечается, что при этом американские чиновники высказывают опасения по поводу ударов по российским нефтегазовым объектам. Они предупреждают, что такие действия могут привести к масштабному энергетическому кризису.

Напомним, рано утром 2 апреля один из БПЛА атаковал нефтеперерабатывающий завод «Танеко» в Нижнекамске (Татарстан). 

Читайте также:

«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!

ТЕГИ

Другое
Украина Россия Cnn бпла атака дронов Союзники Украины

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
11:42
Авиабомба РФ упала недалеко от вокзала в оккупированном Рубежном
10:42
Украинские разведчики взорвали электроподстанцию в Севастополе
09:59
Украине удалось вернуть домой еще одного похищенного россиянами ребенка
23:26
Главное за день: В Авдеевке расстреляли семью. Путин готовит глобальную войну
20:35
На оккупированной Луганщине захватчики начали волну «мобилизации»
19:12
В оккупированном Донецке отключат отопление: дата
18:45
Оккупанты превращают захваченные территории в помойку из-за нехватки коммунальщиков
16:48
Во временно оккупированном Мариуполе продолжается снос домов — горсовет
16:28
В оккупированном Старобельске при взрыве машины погиб коллаборант
10:58
В Авдеевке захватчики расстреляли семейную пару
23:28
Главное за день: Обстрел Львова. Путин подписал приказ о весеннем призыве
23:03
Главное за день: Мобилизированные «ДНР» жалуются на командование. Аварийные отключения света
23:14
Главное за день: РФ атакует энергетику. «ЛНР» объявила военный призыв
21:50
Планы РФ на Каховскую дамбу, Пушилин увидел в Авдеевке «хорошую жизнь», вспышка кори в Бердянске — дайджест из оккупации ►
13:58
«Суд ДНР» приговорил военнослужащего ВСУ к пожизненному заключению
13:16
Сырский рассказал причины отхода ВСУ из Авдеевки
12:28
«ЛНР» проведет призыв на военную службу с 1 апреля
08:01
Россияне хотят запретить украинские книги на оккупированных территориях
23:13
Главное за день: РФ не сможет захватить Харьков. «ДНР» объявила военный призыв с 1 апреля
21:06
В оккупированном Мариуполе начали копать грунт археологического памятника
все новости
12:22
Оккупанты засняли «прилет» высокоточного боеприпаса по своим позициям — видео
11:49
Атаки украинских БПЛА на энергообъекты в России заранее согласовывают с союзниками — CNN
11:44
На Донетчине показали дистанционное разминирование полей: есть специальная машина
11:42
Авиабомба РФ упала недалеко от вокзала в оккупированном Рубежном
10:47
На Луганщине пограничники ударили дроном по переправе: логистика россиян осложнена
10:42
Украинские разведчики взорвали электроподстанцию в Севастополе
10:25
Российские войска обстреляли 10 населенных пунктов Донецкой области: много разрушений
09:59
Украине удалось вернуть домой еще одного похищенного россиянами ребенка
09:59
Дрон ударил по нефтеперерабатывающему заводу в Татарстане
09:23
Оккупанты повредили объект энергетики в Кировоградской области
08:58
БПЛА атаковали российские предприятия в Татарстане. В этом районе собирают «Шахеды»
08:56
Более 700 оккупантов и 12 танков: в Генштабе рассказали о потерях армии РФ
08:20
Украинское ПВО сбило 9 из 10 российских БпЛА
08:01
Оккупанты используют полуторатонные бомбы, чтобы истощить украинскую ПВО — Евлаш
07:50
В Румынии прекратили выплаты украинским переселенцам
23:26
Главное за день: В Авдеевке расстреляли семью. Путин готовит глобальную войну
22:56
В Минобороны РФ снова пожаловались на атаку дронов
22:31
Армия РФ атаковала Кривой Рог: пострадала женщина, в доме выбиты окна
22:08
ВСУ на Бахмутском направлении отбили 14 атак россиян — Генштаб
22:05
Зеленский собирал спецсовещание по НАТО
все новости
ВИДЕО
«Прилет» к оккупантам на позиции высокоточного боеприпаса Оккупанты засняли «прилет» высокоточного боеприпаса по своим позициям — видео
02 апреля, 12:22
Видео разминирования полей в Донецкой области На Донетчине показали дистанционное разминирование полей: есть специальная машина
02 апреля, 11:44
На Луганщине пограничники ударили дроном по переправе: логистика россиян осложнена На Луганщине пограничники ударили дроном по переправе: логистика россиян осложнена
02 апреля, 10:47
БПЛА добрались до Татарстана БПЛА атаковали российские предприятия в Татарстане. В этом районе собирают «Шахеды»
02 апреля, 08:58
9 из 10 «шахедов» сбили ПВО Украины Украинское ПВО сбило 9 из 10 российских БпЛА
02 апреля, 08:20
В оккупированном Старобельске Луганской области при взрыве автомобиля погиб коллаборант Валерий Чайка. Фото: РИА Новости В оккупированном Старобельске при взрыве машины погиб коллаборант
01 апреля, 16:28
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2023 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама