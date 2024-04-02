Атаки украинских БПЛА на энергообъекты в России заранее согласовывают с союзниками — CNN

Украина вместе с союзниками прорабатывает планы полетов беспилотников, атакующих энергообъекты в России. Об этом, со ссылкой на источников, сообщает американский телеканал CNN.

«Аппараты следуют плану полета, чтобы мы могли поражать цели с точностью до нескольких метров», — заявил источник телеканала. Также, по его словам, подобные дроны теперь оснащены базовым искусственным интеллектом.

По данным источника, украинские беспилотники успешно достигают Москвы, Рязани и других крупных городов России, где расположены важные нефтеперерабатывающие заводы страны-оккупанта. Российская система ПВО испытывает затруднения в их пресечении, что приводит к увеличению успешных атак ВСУ.

Журналисты отметили, что украинские бойцы наносят серьезный удар по масштабной российской нефтяной и газовой промышленности. Несмотря на запреты на импорт и ограничения цен со стороны Запада, эта промышленность остается главным источником дохода для военной экономики Москвы.

Атаки стали осуществимы благодаря использованию беспилотных аппаратов с расширенным радиусом действия и улучшенными функциональными возможностями. Некоторые из них даже начали интегрировать базовую модель искусственного интеллекта для обеспечения навигации и избегания препятствий, отмечают в источнике.

«Точность во время глушения обеспечивается благодаря использованию искусственного интеллекта. Каждый БПЛА имеет терминальный компьютер со спутниковыми данными и данными о местности. Полеты согласованы заранее с нашими союзниками, и дроны придерживаются плана полета, чтобы мы могли поражать цели с метровой точностью», — говорится в сообщении.

Благодаря датчикам дрона достигается высокая точность. Он оснащен "машинным зрением", что является формой искусственного интеллекта. Дрон обучен определять географические объекты и цели, к которым он направляется. Он способен определить свое местоположение даже без связи со спутниками.

Бывший британский военный офицер и эксперт по борьбе с дронами и искусственного интеллекта Крис Линкольн-Джонс отметил, что уровень "интеллекта" дронов по-прежнему остается очень низким.

«Такого уровня автономности еще не было в дронах раньше, но мы все еще находимся на ранних стадиях потенциала этой технологии», — сказал он CNN.

По данным издания, Украина успешно развивает сферу производства беспилотных летательных аппаратов, что приносит ей технологическое превосходство даже в сравнении с Россией, обладающей значительным человеческим ресурсом и лучшим промышленным оборудованием.

Несколько экспертов, с которыми связался канал CNN, отметили, что удары, нанесенные Украиной, были направлены не на склады топлива, а на дистилляционные установки, где сырая нефть подвергается переработке в топливо и другие производные продукты.

В статье также отмечается, что при этом американские чиновники высказывают опасения по поводу ударов по российским нефтегазовым объектам. Они предупреждают, что такие действия могут привести к масштабному энергетическому кризису.

Напомним, рано утром 2 апреля один из БПЛА атаковал нефтеперерабатывающий завод «Танеко» в Нижнекамске (Татарстан).