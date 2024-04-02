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На Донеччині показали дистанційне розмінування полів: є спеціальна машина

02 квітня 2024, 11:44

На Донеччині показали дистанційне розмінування полів: є спеціальна машина

Відео розмінування полів у Донецькій області Відео розмінування полів у Донецькій області

На Донеччині триває розмінування сільськогосподарських угідь, піротехніки ДСНС за заявками фермерів обстежують та розмінують поля, які можуть бути забруднені вибухонебезпечними предметами. Відео розмінування опублікував голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.



«Для того, щоб пришвидшити процес розмінування та забезпечити безпеку особового складу, використовується дистанційно керована машина механізованого розмінування GCS-200. Ця машина може знаходити та знищувати боєприпаси практично будь-якого типу. За день вона здатна очистити близько одного гектару землі», — йдеться у повідомленні.

Дистанційне розмінування полів у Донецькій області за допомогою GCS-200. Фото: кадр із відео

Результат дистанційного розмінування 1 га полів у Донецькій області за допомогою GCS-200. Фото: кадр із відео

Після того, як робота машини завершена, спеціалісти-вибухотехніки проводять додаткове обстеження для того, щоб у полях не залишались рештки нерозірваних боєприпасів.

Більше інформації про гуманітарне розмінування та «чорних саперів» та про те, як українським фермерам очистити свої поля від мін можна прочитати у матеріалі тут.

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розмінування фермери GCS-200

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