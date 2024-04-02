Український робот-камікадзе підірвав міст на Бахмутському напрямку

Робот-камікадзе Ratel S працює на Бахмутському напрямку

ЗСУ підірвали за допомогою наземного робота-камікадзе міст у селі Іванівське Донецької області, чим значно ускладнили логістику росіян. Про це на своїй сторінці у Telegram написав Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.



«Ratel S — це наземний робот від розробників Brave1. Військові його використовують як мобільну боєголовку, що несе протитанкові міни чи бойовий модуль. Він працює дистанційно, тож оператор з безпечного місця може підірвати ворожий танк або бліндаж», — пояснив Федоров.



За словами Федорова, міністерство працює над тим, щоб таких технологій в армії стало більше. Нагадаємо, що Україна отримала чергову допомогу від уряду Канади, а саме шість роботів для дистанційного розмінування.