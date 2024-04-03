У Костянтинівці жінка випала з вікна багатоповерхівки, обставини з'ясовуються

Рятувальники знімають жінку, що випала з вікна, з козирка під'їзду в Костянтинівці Донецької області. Фото: ДСНС

У Костянтинівці Донецької області співробітники ДСНС врятували жінку, яка впала на козирок під'їзду п'ятиповерхового житлового будинку. Про це повідомило Головне управління ДСНС України у Донецькій області.

Зазначається, що 2 квітня до Служби порятунку від співробітників Національної поліції надійшло повідомлення про те, що у Костянтинівці Краматорського району Донецької області із вікна третього поверху 5-поверхового житлового будинку на піддашок під'їзду впала жінка.

Рятувальники за допомогою висувних сходів та нош спустили жінку з козирка під'їзду та передали її працівникам швидкої медичної допомоги.

«Обставини події з'ясовуються відповідними фахівцями», — заявили у ДСНС.