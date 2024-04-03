В Константиновке женщина выпала из окна многоэтажки, обстоятельства выясняются

Спасатели снимают выпавшую из окна женщину с козырька подъезда в Константиновке Донецкой области. Фото: ГСЧС

В Константиновке Донецкой области сотрудники ГСЧС спасли женщину, которая упала на козырек подъезда пятиэтажного жилого дома. Об этом сообщило Главное управление ГСЧС Украины в Донецкой области.

Отмечается, что 2 апреля в Службу спасения от сотрудников Национальной полиции поступило сообщение о том, что в Константиновке Краматорского района Донецкой области из окна третьего этажа 5-этажного жилого дома на козырек подъезда упала женщина.

Спасатели с помощью выдвижной лестницы и носилок спустили женщину с козырька подъезда и передали ее работникам скорой медицинской помощи.

«Обстоятельства происшествия выясняются соответствующими специалистами», — заявили в ГСЧС.