Понад чверть території України потребує розмінування: це перевищує площу Греції та еквівалентно половині Італії

Близько 156-ти тисяч квадратних кілометрів території України наразі потенційно небезпечні через можливе замінування внаслідок збройного вторгнення Росії. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій України.

Зазначається, що це майже 26% загальної площі України, що дорівнює площі деяких держав світу, наприклад, Греції.

«Щодня від вибухових пристроїв, залишених державою-агресором, гинуть і зазнають поранень як сапери, так і мирні жителі, зокрема, діти та літні люди», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за березень поточного року в результаті інцидентів із застосуванням мін та вибухонебезпечних залишків війни в Україні загинули 10 людей і 18 дістали поранення. Семеро жертв були працівниками сільського господарства, повідомляє Моніторингова місія Організації Об'єднаних Націй з прав людини в Україні.