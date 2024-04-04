На фронті загинув учасник луганського Євромайдану Максим Радуш

На фронті загинув військовослужбовець із Луганська Максим Радуш.



Про це повідомив правозахисник та журналіст Костянтин Реуцький на своїй сторінці у Facebook.



Він був активним учасником луганського Євромайдану — на кожну акцію Громадського сектору він приносив 50-метровий прапор України. У 2014 році, після того, як Радуш вимушено залишив окупований Луганськ, чоловік повідомив друзів, що залишив у рідному місті прапор України. Він його сховав.

«Щоб ми разом знову розгорнули його на центральній площі після звільнення. Максим зробив усе, щоб це якнайшвидше сталося. Але сам він більше не зможе тримати наш прапор серед українського Луганська. На жаль, багато хто з нас уже не зможе. Пам'ятайте Максима. Пам'ятайте всіх, хто заплатив найвищу ціну за нашу свободу», — написав Реуцький.