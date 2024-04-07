Сили оборони України відбили штурм російських окупантів на Авдіївському напрямку

Окупаційні віська РФ щодня штурмують село Бердичі на Авдіївському напрямку. Так, українські військовослужбовці відбили черговий штурм росіян, є жертви. Про це повідомили у пресслужбі 47-ої окремої механізованої бригади.



«БМП-2 разом із десантом прорвалася до села. Воїни з роти ударних БпЛА зупинили техніку за допомогою FPV-дрону, ліквідувавши відразу чотирьох загарбників. Піхота 26-го окремого стрілецького батальйону 47-ї ОМБр, отримавши перевагу, знищила решту противника», — йдеться у повідомленні.



Раніше ми писали, що російські війська просунулися до східної околиці Часового Яру через посилену механізовану атаку.