Силы обороны отразили штурм оккупантов на Авдеевском направлении

Оккупанты ежедневно штурмуют село Бердичи на Авдеевском направлении. Так, украинские военнослужащие отразили очередной штурм россиян, в результате этого есть жертвы. Об этом сообщили в пресс-службе 47-ой отдельной механизированной бригады.



«БМП-2 вместе с десантом прорвалась в село. Воины из роты ударных БпЛА остановили технику с помощью FPV-дрона, ликвидировав сразу четырех захватчиков. Пехота 26 отдельного стрелкового батальона 47 ОМБр, получив преимущество, уничтожила остального противника», — говорится в сообщении.



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