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У «народній міліції ЛНР» зросла кількість самогубств — Лисогор

08 квітня 2024, 10:06

У «народній міліції ЛНР» зросла кількість самогубств — Лисогор

У лавах так званої народної міліції «ЛНР» різко зросла кількість випадків суїциду. Крім того, чоловіків у захопленому Рубіжному змушують раз на місяць відвідувати військкомати. Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор.

«На проблему суїциду загарбники тривалий час не звертали уваги, доки відсоток самогубств не досягнув загрозливої позначки. Місцеві психологи у психіці окупантів не розібралися. Тепер чекають на російських», — зазначив він.

За інформацією Лисогора, російські окупанти в Рубіжному зобов'язали чоловіків добровільно щомісяця відвідувати військкомат. Так, відсутність позначки під час перевірки документів на вулиці чи вдома — ще одна нагода мобілізувати.

Щодо ситуації на лінії фронту, то росіяни щодня обстрілюють Білогорівку, Терни та Невське; звільнену Макіївку вони накрили вогнем з мінометів та артилерії. 

Раніше писали, що російські окупанти продовжують обстрілювати населені пункти Луганської області. Зокрема, під вогонь потрапляють Невське, Новолюбівка та Андріївка.

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