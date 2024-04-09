Атака на Слов'янськ: троє людей поранено

Росіяни сьогодні вдень обстріляли околиці Слов'янська – поранення отримали троє людей 53, 64 та 66 років. Про це повідомив голова Донецької ОВ Вадим Філашкін.

За його словами, всі постраждалі отримали необхідну медичну допомогу та відмовилися від госпіталізації.

«Ситуація в області залишається складною і кожен, хто досі не поїхав у більш безпечні регіони, постійно наражає себе на смертельну небезпеку», — підкреслив Філашкін.

Зазначимо , що сьогодні вдень у Костянтинівці та Слов'янську Донецької області прогриміли вибухи повідомляли кореспонденти «Новин Донбасу».