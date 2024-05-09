Рада звільнила міністрів Кубракова і Сольського з посад

Народні депутати проголосували за звільнення міністрів Миколи Сольського та Олександра Кубракова. Про це повідомив нардеп Ярослав Желєзняк.

Верховна Рада у четвер, 9 травня, звільнила міністра аграрної політики та продовольства Миколу Сольського із посади.

Як повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Телеграм-каналі, зареєстрований групою депутатів фракції «Батьківщина» на чолі з її лідером Юлією Тимошенко 24 квітня у Верховній Раді законопроєкт про відставку Сольського підтримали 273 депутати за необхідного мінімуму 226 голосів.

Також 9 травня Рада звільнила з посади віцепрем'єр-міністра з відновлення — міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра Кубракова.

Як повідомив народний депутат Ярослав Железняк, зареєстрований того ж дня проєкт ухвали від депутатів правлячої фракції «Слуга народу» підтримали 272 депутати.

Рішення ухвалене без заслуховування віцепрем'єра.

Нагадаємо, 26 квітня повідомлялося, що після виходу з-під варти Сольський повернувся до обов'язків міністра.