ЄС розпочав підготовку 14-го пакету санкцій — віцепрезидент Єврокомісії

Європейський союз розпочав підготовку 14-го пакету санкцій, який має бути ухвалений навесні цього року. Про це заявив віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс.

«Ми розпочали підготовку 14-го пакету санкцій, який має бути прийнятий навесні. До нього, ймовірно, входитиме широкий перелік обмежувальних заходів із сильним акцентом на боротьбу з обходом, наприклад, у морському секторі, оскільки Росія продовжує спроби порушувати верхній кордон цін на експорт нафти», — сказав Домбровскіс.

Він зазначив, що ЄС також шукає способу зупинити обхід санкцій через західні дочірні компанії, які працюють у країнах за межами Європи.

Віцепрезидент Єврокомісії також підкреслив, що ЄС і надалі чинитиме тиск на Росію та тих, хто підтримує її на полі бою, де б вони не були.

«Ми продовжимо переслідувати друзів Путіна. І ми продовжимо переслідувати тих, хто допомагає Росії обходити санкції чи поповнювати її військовий арсенал», - зазначив Валдіс Домбровскіс.