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«Українське сонце сходить за териконами на Донбасі»: Сирський звернувся до українців у 10-ті роковини АТО

14 квітня 2024, 10:34

«Українське сонце сходить за териконами на Донбасі»: Сирський звернувся до українців у 10-ті роковини АТО

Сирський зробив заяву у 10 річницю початку АТО. Фото: armyinform.com.ua Сирський зробив заяву у 10 річницю початку АТО. Фото: armyinform.com.ua

Сьогодні, 14 квітня, рівно десять років тому розпочалася Антитерористична операція, яка стала реакцією на захоплення Слов'янська спецпідрозділом ФСБ РФ за наказом глави Кремля. Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський висловив подяку військовослужбовцям, які стали на захист країни.

«Велике дякую кожному українському захиснику та захисниці, які тоді, навесні 2014 року, стали до лав підрозділів Сил безпеки та оборони України, щоб захистити нашу Батьківщину від російських терористів та агресорів, які принесли на нашу землю страждання та смерть. Дякую кожному, хто захищав та захищає незалежність України», — зазначив він.

Сирський зазначив, що цього дня ми маємо згадати та згадати всіх українських військовослужбовців, які поклали своє життя за свободу нашої держави у протистоянні російській навали.

«Вічна слава та вічна пам'ять нашим героям! Боротьба продовжується. Усі, хто брали участь в Антитерористичній операції, дуже добре засвоїли, що українське сонце сходить за териконами на Донбасі! Ми робимо все, щоби звільнити нашу землю», — резюмував він.

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