Украинское солнце сходит за терриконами на Донбассе: Сырский обратился к украинцам в 10 годовщину АТО

Сырский сделал заявление в 10 годовщину начала АТО. Фото: armyinform.com.ua

Сегодня, 14 апреля, ровно десять лет назад началась Антитеррористическая операция, которая стала реакцией на захват Славянска спецподразделением ФСБ РФ по приказу главы Кремля. Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский выразил благодарность военнослужащим, ставшим на защиту страны.



«Большое спасибо каждому украинскому защитнику и защитнице, которые тогда, весной 2014 года, стали в ряды подразделений Сил безопасности и обороны Украины, чтобы защитить нашу Родину от российских террористов и агрессоров, которые принесли на нашу землю страдания и смерть. Благодарю каждого, кто защищал и защищает независимость Украины», — отметил он.



Сырский отметил, что в этот день мы должны вспомнить и помянуть всех украинских военнослужащих, которые положили свою жизнь за свободу нашего государства в противостоянии российскому нашествию.



«Вечная слава и вечная память нашим героям! Борьба продолжается. Все участвовавшие в Антитеррористической операции очень хорошо усвоили, что украинское солнце сходит за терриконами на Донбассе! Мы делаем все, чтобы освободить нашу землю», — резюмировал он.