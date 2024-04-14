У світі є все, щоб зупинити ракети та «шахеди», потрібне лише рішення — Зеленський

Володимир Зеленський заявив, що для допомоги Україні у війні у партнерів у всьому світі є все. Фото: соцмережі

Президент України Володимир Зеленський знову звернувся до цивілізованого світу. За словами глави держави, зараз є все необхідне, щоб допомогти Україні впоратися із російськими ракетами. Для цього потрібно ухвалити правильне рішення.



«У світі є все необхідне, щоб зупиняти будь-які ракети, "шахеди" та інші засоби терору. Світ потребує лише рішень, які можуть повернути справжню, надійну безпеку», — зазначив він.





Зеленський заявив, що Україна може зупинити російський терор, убезпечити своє життя, життя усієї Європи та інших регіонів світу від розповзання зла. Для цього нашій державі потрібна підтримка західних партнерів.





«Щодень затримки — це нові зруйновані будинки, додаткові знищені життя. Дякую всім у світі, хто справді допомагає захищатися від терору. Дякую кожному, хто робить все, щоб зло не брало гору», — резюмував глава держави.



Раніше ми писали, що на засіданні Конгресу місцевої та регіональної влади Володимир Зеленський заявив, що військова допомога від партнерів затримується, тому потрібно збільшувати власні можливості та зміцнювати країну.