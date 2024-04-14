В мире есть все, чтобы остановить ракеты и шахеды, нужно только решение — Зеленский

Владимир Зеленский заявил, что для помощи Украине в войне у партнеров по всему миру, есть все. Фото: соцсети

Президент Украины Владимир Зеленский снова обратился к цивилизованному миру. По его словам, сейчас есть все необходимое, чтобы помочь Украине справиться с российскими ракетами. Для этого нужно принять правильное решение.



«В мире есть все необходимое, чтобы останавливать любые ракеты, «шахеды» и другие средства террора. Мир нуждается только в решениях, которые могут вернуть настоящую, надежную безопасность», — отметил он.





Зеленский заявил, что Украина может остановить российский террор, обезопасить свою жизнь, жизнь всей Европы и других регионов мира от расползания зла. Для этого нашей стране необходима поддержка западных партнеров.





«Каждый день задержек — это новые разрушенные дома, дополнительные уничтоженные жизни. Спасибо всем в мире, кто действительно помогает защищаться от террора. Спасибо каждому, кто делает все, чтобы зло не одерживало верх», — резюмировал глава государства.



Ранее мы писали, что на заседании Конгресса местных и региональных властей Владимир Зеленский заявил, что военная помощь от партнеров задерживается, поэтому нужно увеличивать собственные возможности и укреплять страну.