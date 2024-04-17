Окупанти вдарили по Чернігову ракетами, повідомляється про загиблих та поранених

Росіяни атакували Чернігів ракетами, є загиблі та поранені. Фото: Тelegram-канал Чернігів

У Чернігові пролунали вибухи у середу, 17 квітня. Є «приліт», уже відомо про загиблих та поранених. Про це повідомив начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

«Недобрий ранок на Чернігівщині. Агресор завдав трьох ракетних ударів майже по центру міста. Є загиблі цивільні, є багато поранених», — сказав у своєму відеозверненні Чаус.

Він заявив, що зараз працюють рятувальники, медики. Надається допомога. Створено штаб, надаватиметься вся необхідна допомога.

О 9:25 стало відомо про те, що окупанти завдали ракетних ударів по Чернігову.

Крім того, як зазначив виконувач обов'язків мера Чернігова Олександр Ломако, зафіксовано «приліт» по об'єкту соціальної інфраструктури.