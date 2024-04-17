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Головне за день: У Криму горів військовий аеродром. Обстріл Чернігова

17 квітня 2024, 23:20

Головне за день: У Криму горів військовий аеродром. Обстріл Чернігова

Політика

 Американське видання Politico пише, що початковий сплеск патріотизму, коли призовні пункти були переповнені добровольцями, зник. Близько 650 тисяч чоловіків призовного віку залишили Україну, більшість нелегально. А нездатність заходу надіслати зброю Києву допомагає голові Кремля Володимиру Путіну виграти війну. Декілька старших офіцерів, які анонімно поспілкувалися з виданням, прогнозують потенційний крах лінії фронту цього літа, коли Росія, маючи чисельну перевагу та готовність до величезних втрат, розпочне очікуваний наступ. Що ще гірше, вони висловили особисті побоювання, що рішучість самої України може бути ослаблена, а моральний дух ЗСУ підірваний браком постачання.

Суспільство

 Раніше засуджений боєць підрозділу «Шторм» в/ч 41624 Василь Сажин розстріляв двох мешканців окупованого Лисичанська — 51-річного Андрія Тонченка та 34-річного Віктора Барвінока. Сажин стверджує, що розпивав із місцевими жителями алкоголь, а потім вони посварилися, і він розстріляв обох чоловіків з автомата Калашнікова.

Бойові дії

 У ніч на 17 квітня російські війська атакували місто Білопілля Сумської області з РСЗВ. Постраждала одна людина, внаслідок обстрілу пошкоджено багатоквартирні та приватні житлові будинки, автомобілі. Крім того, пошкоджено газопровід та лінія електропередач. Без електропостачання залишилось 746 абонентів.

Вранці росіяни вдарили трьома ракетами центром Чернігова. Станом на 16:25 кількість загиблих у Чернігові зросла до 17 осіб, з них двоє померли у лікарні. Постраждали 60 людей, з них троє дітей. Під завалами заздалегідь перебувають люди.

Внаслідок удару по аеродрому Джанкоя знищені установки ППО, понад 20 російських військових вважаються зниклими безвісти. Зазначається, що удару завдано двома тактичними балістичними ракетами MGM-140 ATACMS.

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