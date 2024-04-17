Главное за день: В Крыму горел военный аэродром. Обстрел Чернигова

Политика



Американское издание Politico пишет, что начальный всплеск патриотизма, когда призывные пункты были переполнены добровольцами, исчез. Около 650 тысяч мужчин призывного возраста покинули Украину, большинство — нелегально. А неспособность запада прислать оружие Киеву помогает главе Кремля Владимиру Путину выиграть войну. Несколько старших офицеров, которые анонимно пообщались с изданием, прогнозируют потенциальный крах линии фронта этим летом, когда Россия, имея численное преимущество и готовность к огромным потерям, начнет свое ожидаемое наступление. Что еще хуже, они выразили личные опасения, что решимость самой Украины может быть ослаблена, а моральный дух ВСУ подорван отчаянной нехваткой снабжения.



Общество



Ранее судимый боец подразделения «Шторм» в/ч 41624 Василий Сажин расстрелял двух жителей оккупированного Лисичанска — 51-летнего Андрея Тонченко и 34-летнего Виктора Барвинока. Сажин утверждает, что распивал с местными жителями алкоголь, а затем они поругались, и он расстрелял обоих мужчин из автомата Калашникова.



Боевые действия



В ночь на 17 апреля, российские войска атаковали город Белополье Сумской области из РСЗО. Пострадал один человек, в результате обстрела повреждены многоквартирные и частные жилые дома, автомобили. Кроме того, поврежден газопровод и линия электропередач. Без электроснабжения осталось 746 абонентов.



Утром россияне ударили тремя ракетами по центру Чернигова. По состоянию на 16:25 количество погибших в Чернигове выросло до 17 человек, из них два человека скончались в больнице. Пострадали 60 человек, из них три ребенка. Под завалами предварительно находятся люди.



В результате удара по аэродрому Джанкоя уничтожены установки ПВО, более 20 российских военных числятся пропавшими без вести. Отмечается, что удар нанесен двумя тактическими баллистическими ракетами MGM-140 ATACMS.



Новости Донбасса в видеоформате:

Спасибо, что читаете! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе новостей.



Больше информации о войне, геополитике и гуманитарной ситуации в рассылке от журналиста Алексея Мацуки.