Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

Главное за день: В Крыму горел военный аэродром. Обстрел Чернигова

17 апреля 2024, 23:20

Главное за день: В Крыму горел военный аэродром. Обстрел Чернигова

Политика

Американское издание Politico пишет, что начальный всплеск патриотизма, когда призывные пункты были переполнены добровольцами, исчез. Около 650 тысяч мужчин призывного возраста покинули Украину, большинство — нелегально. А неспособность запада прислать оружие Киеву помогает главе Кремля Владимиру Путину выиграть войну. Несколько старших офицеров, которые анонимно пообщались с изданием, прогнозируют потенциальный крах линии фронта этим летом, когда Россия, имея численное преимущество и готовность к огромным потерям, начнет свое ожидаемое наступление. Что еще хуже, они выразили личные опасения, что решимость самой Украины может быть ослаблена, а моральный дух ВСУ подорван отчаянной нехваткой снабжения.

Общество

Ранее судимый боец подразделения «Шторм» в/ч 41624 Василий Сажин расстрелял двух жителей оккупированного Лисичанска — 51-летнего Андрея Тонченко и 34-летнего Виктора Барвинока. Сажин утверждает, что распивал с местными жителями алкоголь, а затем они поругались, и он расстрелял обоих мужчин из автомата Калашникова.

Боевые действия

В ночь на 17 апреля, российские войска атаковали город Белополье Сумской области из РСЗО. Пострадал один человек, в результате обстрела повреждены многоквартирные и частные жилые дома, автомобили. Кроме того, поврежден газопровод и линия электропередач. Без электроснабжения осталось 746 абонентов.

Утром россияне ударили тремя ракетами по центру Чернигова. По состоянию на 16:25 количество погибших в Чернигове выросло до 17 человек, из них два человека скончались в больнице. Пострадали 60 человек, из них три ребенка. Под завалами предварительно находятся люди.

В результате удара по аэродрому Джанкоя уничтожены установки ПВО, более 20 российских военных числятся пропавшими без вести. Отмечается, что удар нанесен двумя тактическими баллистическими ракетами MGM-140 ATACMS.

Новости Донбасса в видеоформате:

Спасибо, что читаете! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе новостей.

Больше информации о войне, геополитике и гуманитарной ситуации в рассылке от журналиста Алексея Мацуки.

ТЕГИ

Прочее
Главное за день

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
23:20
Главное за день: В Крыму горел военный аэродром. Обстрел Чернигова
15:53
На аэродроме в Джанкое уничтожены установки ПВО, пропавшими без вести числятся более 20 оккупантов
14:50
Оккупант получил срок за расстрел жителя Киевской области
12:48
Ранее судимый боец «Шторма» расстрелял двух жителей оккупированного Лисичанска
10:21
Роспропаганда запустила новый фейк об Украине: выдали флаг и герб Удмуртии за знаки «канадских наемников»
08:01
Из Крыма сообщают о взрывах и пожаре на военном аэродроме в Джанкое
23:33
Главное за день: В Запорожской области взорвали коллаборанта. Зеленский подписал закон о мобилизации
22:14
Мариуполь: взамен жилья оккупанты будут выдавать только денежную компенсацию ►
21:00
В оккупации на взятке задержан «чиновник ДНР»: он замешан в деле о хищении черного металла
16:59
В оккупированной Запорожской области подорвали «депутата»-коллаборанта партии Единая Россия
12:28
В оккупированном Крыму задержали мужчину, который высказался против войны в Украине
11:49
В районе Красногоровки Донецкой области замечен российский «танк-сарай»
10:59
Оккупированный Луганск частично остался без воды: причина
09:50
Из-за российских обстрелов в Херсонской области ранены два человека, среди них ребенок
23:41
Жители оккупированной Донетчины жалуются на бюрократию «ДНР»
23:11
Главное за день: Ситуация в Часов Яре. Макрон хочет объявить олимпийское перемирие
19:03
«ДНР»: проезд в общественном транспорте станет дороже
18:36
В аннексированном Крыму оккупанты размещают ПВО возле жилых домов — АТЕШ
18:10
«ДНР» перекрыла дорогу «Горловка — Пантелеймоновка» из-за частых обстрелов
15:52
Нанесен удар по «Луганскому машзаводу-100»: появились спутниковые снимки
все новости
23:20
Главное за день: В Крыму горел военный аэродром. Обстрел Чернигова
22:11
В Воронеже прогремели взрывы, объявлена опасность БПЛА
21:52
Байден пообещал «немедленно подписать» законопроекты спикера Джонсона о помощи Украине, Израилю и Тайваню
21:41
Джонсон предлагает направить $61 млрд на помощь Украине и предоставить ей ATACMS
19:27
Столтенберг назвал дату заседание Совета Украина-НАТО с участием президента Владимира Зеленского
19:17
Украина получит первые снаряды от чешской инициативы позже, чем ожидалось
18:26
Ермак и Навальная вошли в ТОП-100 журнала Time как самые влиятельные люди
18:17
Столтенберг призывает членов НАТО давать оружие Украине вместо того, чтобы тратить 2% ВВП на оборону
16:57
Из Украины в Европу с начала войны выехало 650 тысяч мужчин призывного возраста, в основном нелегально — Politico
16:44
МКИП разрешило демонтировать бывшую Арку «дружбы народов»
16:40
Ракетный удар по Чернигову: Уже известно о 17 погибших и 60 пострадавших
16:15
В РФ готовят новую провокацию против Украины, связанную якобы с незаконным оборотом западного оружия в Африке
15:53
На аэродроме в Джанкое уничтожены установки ПВО, пропавшими без вести числятся более 20 оккупантов
15:40
В Донецкую область прибыла новая техника для громад
15:15
Не справился с управлением: в Киеве BMW въехала в остановку общественного транспорта, пострадала военнослужащая
14:55
Пограничники уничтожили полевой склад БК оккупантов
14:50
Оккупант получил срок за расстрел жителя Киевской области
13:59
Спутники NASA зафиксировали пожары на военном аэродроме Джанкоя после ночной атаки
13:58
Россия хочет заставить жителей Харькова покинуть город — Bloomberg
13:55
В Минобороны РФ сообщили об атаке 2 дронов
все новости
ВИДЕО
Пожар в Воронеже после атаки БПЛА. Фото: соцсети В Воронеже прогремели взрывы, объявлена опасность БПЛА
17 апреля, 22:11
ГУР уничтожило вертолет Ми-8 в России. Фото: ГУР ГУР уничтожило вертолет Ми-8 на территории России
17 апреля, 11:58
В РФ показали флаг и герб Удмуртии, назвав его канадским. Фото: скриншот с видео Роспропаганда запустила новый фейк об Украине: выдали флаг и герб Удмуртии за знаки «канадских наемников»
17 апреля, 10:21
Россияне атаковали Чернигов ракетами, есть погибшие раненые. Фото: Тelegram-канал Чернигов Оккупанты ударили по Чернигову ракетами, сообщается о погибших и раненых
17 апреля, 10:05
В оккупированном Джанкое начался пожар после взрывов в районе военного аэродрома. Фото: ASTRA/Telegram Из Крыма сообщают о взрывах и пожаре на военном аэродроме в Джанкое
17 апреля, 08:01
Мариуполь: взамен жилья оккупанты будут выдавать только денежную компенсацию ► Мариуполь: взамен жилья оккупанты будут выдавать только денежную компенсацию ►
16 апреля, 22:14

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Промо, PR, Спецпроект, Позиция, ® — эти символы обозначают материал, размещенный на правах рекламы.
Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор