Росіяни вбили жінку та пошкодили 11 будинків під час обстрілу Селидового

Результат обстрілу Селидового окупантами. Фото: Нацполіція

Сьогодні вранці російська армія вдарила по Селидовому – вбила жінку та пошкодила цивільну інфраструктуру. Про це заявили у ДСНС.







«Під час рятувальних робіт з-під завалів приватного будинку співробітники ДСНС дістали тіло жінки 1961 р.н. Також через ворожу атаку виникла пожежа 2-х приватних будинків, яку рятувальники ліквідували», — йдеться у повідомленні.



Загалом унаслідок обстрілу одна людина загинула, зруйновано приватний житловий будинок, пошкоджено 11 будинків, адмінбудівлю та магазин.



За інформацією поліції, Селидове атакували чотирма ракетами. Крім того, у ніч проти 18 квітня війська Росії спрямували шість ракет на Покровськ, пошкодили СТО, підприємство та 8 цивільних авто.



Раніше «Новини Донбасу» писали, що окупаційні війська минулої доби, 17 квітня, обстріляли низку населених пунктів у Донецькій області. Внаслідок атак одна людина загинула, двоє людей постраждали.



Нагадаємо, у Чернігові завершено пошуково-рятувальні роботи, унаслідок вчорашньої ракетної атаки РФ загалом загинули 18 людей, ще 77 – постраждали, серед них 4 дитини.