У Донецьку кілька людей підірвалися на міні та були атаковані дронами

За п'ятницю, 19 квітня, в окупованому Донецьку поранені троє людей і одна — загинула. В угрупуванні «ДНР» стверджують, що всього за день було три обстріли. Люди постраждали внаслідок атак бойових дронів та через міни.



Внаслідок атаки безпілотника поранено 43-річну жінку в Кіровському районі. На цвинтарі №2/16 у Петровському районі поранено 54-річну жінку. Там же загинув 57-річний чоловік.



Також у Петровському районі внаслідок вчорашнього скидання вибухонебезпечного предмета з безпілотника поранено 59-річного чоловіка.