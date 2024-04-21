Після двох років онлайн-навчання школи Запоріжжя поновили роботу. Діти навчаються у підвалах ►

Частину шкіл у Запоріжжі перевели на змішаний формат навчання. Майже півсотні укриттів у навчальних закладах переобладнано для проведення занять. Тепер діти сидять за партами, як у довоєнні часи. Але не всі батьки ризикнули віддати дітей навчатися у підвалах за кілька десятків кілометрів від лінії фронту. Уроки проводять під землею, частина дітей знову повернулася до шкіл, решта займаються так само — вдома біля комп'ютерів. Як відбувається навчання в умовах війни, «Новини Донбасу» розбиралися – дивіться відео.