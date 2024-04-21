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После двух лет онлайн-обучения школы Запорожья возобновили работу. Дети учатся в подвалах ►

21 апреля 2024, 15:50

После двух лет онлайн-обучения школы Запорожья возобновили работу. Дети учатся в подвалах ►

Часть школ в Запорожье перевели на смешанный формат обучения. Почти полсотни укрытий в учебных заведениях переоборудовали под проведение занятий. Теперь дети сидят за партами, как в довоенные времена. Но не все родители рискнули отправить детей учиться в подвалах за несколько десятков километров от линии фронта. Уроки проводят под землей, часть детей снова вернулись в школы, остальные занимаются все так же — дома у компьютеров. Как проходит обучение в условиях войны, «Новости Донбасса» разбираются в этом видео.

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