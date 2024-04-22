За добу окупанти обстріляли Запорізьку область 202 рази

Наслідки російського обстрілу у Запорізькій області. Фото: ОВА

За добу окупанти 202 рази обстріляли населені пункти Запорізької області, є руйнування. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров у понеділок уранці.

«Протягом доби окупанти 202 рази вдарили по Запорізькій області. Під вогнем перебувало 6 населених пунктів», — написав Федоров у Телеграм-каналі.

Зокрема, за інформацією ОВА, російський агресор завдав авіаційних ударів по Роботиному та Малій Токмачці; 25 БПЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку та Малинівку; 6 обстрілів РСЗВ накрили Роботине, Малу Токмачку та Левадне; 169 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботино, Левадного та Малинівки.

«Надійшли 2 повідомлення про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали», - підсумував Федоров.

Нагадаємо, частину шкіл у Запоріжжі перевели на змішаний формат навчання. Майже півсотні укриттів у навчальних закладах переобладнали для проведення занять. Тепер діти сидять за партами, як у довоєнні часи.