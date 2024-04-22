Одна людина загинула, шестеро — постраждали: Філашкін розповів про жертву та постраждалих за добу

Окупаційна армія РФ минулої доби, 21 квітня, атакувала населені пункти Донецької області. Внаслідок атаки один цивільний загинув, шестеро людей – дістали поранення. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.



«За 21 квітня росіяни вбили одного жителя Донецької області — в Українську», — написав він.





Крім того, за словами Філашкіна, ще 6 людей в області за добу зазнали поранень.



З початку повномасштабної війни на Донеччині загинули 1931 особа, поранені — 4820. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.



Раніше ми писали, що за добу окупанти 202 рази обстріляли населені пункти Запорізької області, є руйнування.