Армія РФ тричі вдарила по Селидівській громаді: постраждала одна людина, пошкоджені будівлі критичної інфраструктури

Російські окупанти сьогодні, 22 квітня, тричі обстріляли Селидівську громаду на Донеччині. Внаслідок російської атаки одна людина постраждала, також пошкоджено будинки та будівлі критичної інфраструктури. Про це повідомили у пресслужбі Селидівської міської військової адміністрації.



Повідомляється, що о 01:30 російські війська запустили ракету С-300 по місту Українськ. Внаслідок обстрілу поранено місцевого жителя 1982 року народження. Пошкоджено шість будівель підприємства критичної інфраструктури.



Крім того, у цей самий час загарбники атакували місто Селидове двома ракетами С-300. Частково зруйнована адміністративна будівля навчального корпусу, пошкоджені чотири п'ятиповерхові житлові будинки.



У відомстві уточнили, що рано-вранці о 04:50 Українськ зазнав повторного обстрілу двома боєприпасами УМПБ. Зруйновано 2 та пошкоджено 5 будівель підприємства критичної інфраструктури.



Раніше ми писали, що окупаційна армія РФ за 21 квітня атакувала населені пункти Донецької області. Внаслідок атаки один цивільний загинув.